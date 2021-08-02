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Fatma Polat evli mi Masterchef Fatma Polat çocuğu var mı?

Fatma Polat evli mi Masterchef Fatma Polat çocuğu var mı?

Masterchef 2021'in 16 kişilik ana kadrosuna giren ilk isim Fatma Polat oldu. Eleme oyunlarında yaptığı yemekler ile jüriden tam not alarak kadroya giren ilk isim olan Fatma Polat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fatma Polat evli mi, eşi var mı?

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Masterchef Türkiye 2021 yarışmasının ana kadrosunda mücadele edecek ilk isim olan Fatma Polat, hayat hikayesi ile hem jüriyi hem de diğer yarışmacıları etkiledi. Üç çocuk annesi Polat, başarılı tabakları ile yarışmanın iddialı isimlerinden. İşte, MasterChef Fatma hakkında...

Masterchef Fatma kimdir: Polat, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor ancak aslen Sivaslı'dır. 38 yaşındaki Fatma Polat üniversitede psikoloji ve sosyoloji okuyor. Aynı zamanda aile danışmanlığı yapıyor. Üç çocuğu bulunuyor. Boks sporuyla ilgilendiğini belirten yarışmacı, MasterChef 2021'nin ilk yarışmacısı oldu.

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