MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye Taliban ile görüşmeli

Bahçeli Taliban ile görüşmeyi savunarak "Türkiye, Afganistan’da her kesimle görüşmelidir. Buna Taliban da dâhildir. " dedi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bu ülkenin istikrar ve iç barışına destek vermemiz tabidir, olmalıdır. Mesele bir havalimanını beklemenin çok daha ötesindedir. Bu ülkede huzurun ve güvenliğin temini için Türkiye üzerine düşeni yapabilir. Netice itibarıyla orada işgalci olmayacağız. Türkiye, Afganistan’da her kesimle görüşmelidir. Buna Taliban da dâhildir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TürkGün gazetesinde yayımlanan röportajında, "Duymayan varsa tekrar edeyim, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri zamanında yapılacak. CHP, boşa kürek çekiyor. Sabretsinler, 2023 yılının Haziran ayında sandıkta hesaplaşacağız. Cumhur'un zaferine şahit olacaklar. Yüzleri varsa bundan ders ve ibret alırlar, yoksa aynı hamam aynı tas devam ederler, ama Kılıçdaroğlu’nu zor günler bekliyor. Cumhurbaşkanı adaylığına iyice ısındığı belli. Ama zillet ortakları İP ve HDP’yi hesaba katmasında yarar var. Çünkü adaylık düşü kuranlar kuyrukta bekliyor. Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Peki zillet ittifakının adayı kimdir? Daha neyi bekliyorlar? Niye adaylarını netleştirmiyorlar? Yoksa henüz Biden’dan izin ve icazet alamadılar mı? Neymiş, Cumhurbaşkanı adayını ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği birisini yapacaklarmış. Kim bu karar vericiler? Milletten başka karar verici mi var? Bu esaret altında bir siyaset anlayışı değil mi? İşte zillet budur. Teslimiyet budur. İşte zavallılık böyle bir şeydir."

Kıbrıs’ta, eşit, egemen ve bağımsız bir devletin tezahürü kaçınılmazdır" diyen Bahçeli, "Müzakereler çuvalladı. Herkes kendi yolunu tercih etti. Biz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni destekliyoruz. Akıncı benim muhatabım değil. Onun seviyesine inemem. Onun dengi ve eşiti Rumlardır. Çarpıtmasın, AKEL mensubu mu değil mi? EOKA militanı mı değil mi? Onu söylesin" şeklinde konuştu.

'AB’ye gelince, Kapalı Maraş’ın açılmasına baktıkları yer Yunanistan-Rum çizgisi'

Bahçeli, röportajında şunları kaydetti:

"AB’ye gelince, Kapalı Maraş’ın açılmasına baktıkları yer Yunanistan-Rum çizgisidir. Ne biliyorlarsa yapsınlar. Elle gelen düğün bayram. Bu tehditlere aldırış edilirse Kıbrıs’ta Türk varlığı tartışmaya açılır. Verilmiş bir karardan geri dönüş olmaz. Maraş’ın açılması ENOSİS defterinin bir sayfasını kapatacaktır. Rahatsızlıkları bundandır. Varsın rahatsız olsunlar, Kıbrıs Türklüğünün hakları, tarihsel çıkarları ve egemenlik kazanımları neyi gerektiriyorsa onu yapmalıyız. Sayın Ersin Tatar demişti ki, “47 yıldır kapalı olan Maraş’ın insanlığa açılması gerekiyordu. O yapılmıştır.” Yapılan tekrar yıkılmaz, herkes aklını başına alsın. AB sabrımızı test etmesin."

Afganistan ile Türkiye’nin tarihi bağları olduğunu belirten Bahçeli, Milli Mücadele yıllarına atıfta bulunarak kurulan ikili ilişkilerden bahsetti. Bahçeli, “İki ülke arasında 1 Mart 1921’de imzalanan Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması’nda dikkat çeken ifadelerden birisi 'Bu iki ülkenin kaderi ve saadeti birbirinindir'. İkincisi de 'Eğer bir ülkeye düşman hamle ediyorsa bu, diğer ülkenin de aleyhine bir hücumdur'” diye konuştu.

'İşgalci olmayı aklımızdan dahi geçirmeyeceğiz'

Bahçeli, Afganistan konusunda da şu açıklamaları yaptı:

"Bunlar, Afganistan’ın birlik ve bütünlüğünün korunması, güvenlik ve istikrarının sağlanması, ülkede halk desteğini ve katılımı ön planda tutan geniş tabanlı siyasi yapının güçlenmesi ve Afganistan’ın terörden ve aşırı akımlardan arındırılarak, halkın huzur ve refaha kavuşturulmasıdır. Bu ülkenin istikrar ve iç barışına destek vermemiz tabidir, olmalıdır. Mesele bir havalimanını beklemenin çok daha ötesindedir. Bu ülkede huzurun ve güvenliğin temini için Türkiye üzerine düşeni yapabilir.

Taliban da dahildir

Netice itibarıyla orada işgalci olmayacağız. Bunu aklımızdan bile geçirmeyeceğiz. Türkiye, Afganistan’da her kesimle görüşmelidir. Buna Taliban da dâhildir. ABD’yle masaya oturan Taliban’ın, Türkiye’ye şaşı bakması eşyanın tabiatına aykırıdır. Afganistan yönetimi, ülkemizin havaalanı misyonunun hukuki altyapısı için gereken davet mektubunu bildiğim kadarıyla Türkiye’ye iletti. Askeri varlığımızın meşruiyet zemini ise, NATO anlaşması ve tezkere çerçevesinde 11 Eylül’e kadar geçerli. Bunu uzatmalıyız. Taliban, 13 Temmuz’da bir açıklama yapmış. Afganistan’daki askeri varlığımızın Doha Anlaşması hilafına sürdürülmesini kınamış. Taliban ve diğer unsurlarla çözülemeyecek bir sorun yoktur. Hedef Afganistan’ın güvenliği ve dirliğidir. Bu ülke nüfusunun yüzde 20’ye yakını soydaşımızdır. Biz başkalarından çok daha yakınız. Beraberce her müşkülü aşarız. Parti olarak Türkiye’nin Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’ndaki muhtemel mevcudiyetini destekliyoruz. CHP yönetimi bu işlerden anlamaz. Yaydıkları karamsarlık tutmaz."