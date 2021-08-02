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Balıkesir'de FETÖ firarisi yakalandı

Balıkesir'de FETÖ firarisi yakalandı

Balıkesir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin kentte olduğunu belirledi.

Hareket geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla eski öğretim üyesi A.K'yi yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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