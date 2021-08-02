Muğla Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde tahliye çalışmaları başlatıldı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yangının beşinci gününde alevler Hisarönü Mahallesi'ni sardı. Mahallede tahliye çalışmaları başlatıldı.Abone ol
MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesini saran alevler arasında kalan yerleşim yerlerinde insanlar canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.
Sırt çantasını kapandan ineğini alan kişiye kadar herkes koşar adımlarla alevlerden kurtulmaya çalıştı.
Yangının acı tablosu objektiflere yansırken bölgedeki yangınlar ve insanların tedirgin bekleyişleri devam ediyor.