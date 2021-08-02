Oyuncu Levent Üzümcü'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal sözler! Kin kustu

Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı skandal ifadelerle hedef aldı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a twitter hesabı üzerinden içindeki tüm kini kusan nefreti Levent Üzümcü, skandal sözlere imza attı.

İsim vermeden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı hedef alan Levent Üzümcü, "Nefret etmiyorum, şaşırtıcı gelecek ama ölmeni de istemiyorum, tek isteğim ölebilmek için çok ama çok uzun bir süre yalvarman. Teşekkürler" sözlerini sarf etti.

İşte o çirkin paylaşım;