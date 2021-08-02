Bodrum yanarken poz veren Süreyya Yalçın'dan özür bağışı! Onur Büyüktopçu çıldırdı!
BODRUM yangınında, arkasında dumanlar tüterken verdiği tekne pozu ile tepki toplayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın aldığı tepkilerin ardından, yangın bölgesine 5 kamyon su, 5 kamyon ayran ve 5 kamyon buz yolladı. Yalçın, Tema Vakfı’na da yüklü bir bağışta bulundu. Sunucu Onur Büyüktopçu ise Türkiye yanarken eğlence görüntüsü paylaşanlara adeta delirdi!
Ozan Baran ile evlendikten sonra Amerika'da yaşayan ve tatil için Bodrum’daki evine gelen sosyetik isim Süreyya Yalçın, verdiği tekne pozu ile tepki toplamıştı. Sosyetik güzel, arkasından dumanlar yükselirken bikinisiyle poz verdiği yangın bölgesine 5 kamyon su, 5 kamyon ayran ve 5 kamyon buz yolladı. Yalçın, Tema Vakfı’na da yüklü bir bağışta bulundu. Yalçın'ın bu hamlesi Instagram'da 'reklam' ve 'zedelenen imajını toparlama çalışması' olarak yorumlandı.
Yangın bölgesinden teknede bikinisiyle paylaşım yapan Süreyya Yalçın sosyal medya takipçilerinin tepkisini topladı. Gelen tepkiler üzerine sosyetik güzel yaptığı skandal paylaşımı kısa süre sonra sildi.
5 kamyon su, 5 kamyon ayran ve 5 kamyon buz yolladı
Tatil için geldiği Bodrum'da verdiği bikinili tekne pozu ile tepki çeken Süreyya Yalçın, gelen tepkilerin ardından kısa süre sonra paylaşımını sildi. Yalçın, yangın bölgesine TEMA Vakfı aracılığıyla 5 kamyon su, 5 kamyon ayran ve 5 kamyon buz yolladı.
Yalçın, 'yanlış anlaşıldığı için' çok üzülmüş…
Tüm bunlar olurken ABD'den, Bodrum'a tatile gelen Süreyya Yalçın, yangının ilk günü arka tarafından dumanların yükseldiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sosyetik güzel, gelen tepkiler üzerine tatil karelerini kaldırdı. Fakat duyduğuma göre Süreyya Yalçın, ekibini seferber edip yangın bölgelerine gizlice 5 kamyon su, 5 kamyon ayran ve 5 kamyon da buz yollamış. TEMA'ya da gerekli fidan bağışında bulunan Süreyya Yalçın, yanlış anlaşıldığı için çok üzülmüş…