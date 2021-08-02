Bodrum yanarken poz veren Süreyya Yalçın'dan özür bağışı! Onur Büyüktopçu çıldırdı!

Ozan Baran ile evlendikten sonra Amerika'da yaşayan ve tatil için Bodrum’daki evine gelen sosyetik isim Süreyya Yalçın, verdiği tekne pozu ile tepki toplamıştı. Sosyetik güzel, arkasından dumanlar yükselirken bikinisiyle poz verdiği yangın bölgesine 5 kamyon su, 5 kamyon ayran ve 5 kamyon buz yolladı. Yalçın, Tema Vakfı’na da yüklü bir bağışta bulundu. Yalçın'ın bu hamlesi Instagram'da 'reklam' ve 'zedelenen imajını toparlama çalışması' olarak yorumlandı.