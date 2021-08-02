İbrahim Karagül işgal güçleri dedi CHP ile PKK'yı işbirliğinde gösterdi! Sosyal medya yıkıldı

İbrahim Karagül orman yangınları için PKK'nın ateşe verdiğini Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in de ortamın gerilmesi için yardım ettiğini iddia etti. Tartışma büyüdü. Gazeteci Mehmet Demirkol Damat Ferit göndermesiyle yanıt verdi.

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Yeni Şafak gazetesi yazarı yangınlar devam ederken attığı bir tweetle sosyal medyayı salladı. Okuyan herkesin tepki gösterdiği tweeti silmek zorunda kalan Karagül'e tepki yağdı.

Karagül'ün "Siz bu ülkeye işgal güçlerini bile çağırırsınız" sözlerine spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan tepki geldi. Demirkol "Yok o Vahdettin’le Damat Feritçiler! Karıştırdın yine. Bizimkiler Samsun’a çıkar ancak. Sonrasını biliyorsun." dedi.

İbrahim Karagül ilk tepki çeken paylaşımında "CHP, orman yangınlarında PKK ile birlikte hareket etti. PKK ormanları yakıp onlar işi başka yerlere çekip hedef şaşırttı. Çok kirli bir ittifak bu. Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik meselesidir. Marmaris'i böyle yaktılar" dedi.

Karagül'ün bu sözleri sonrası sosyal medyada tepki yağdı. Tweetlerini silmek zorunda kalan Karagül PKK'nın yaptığını söyleyerek Kılıçdaroğlu ve Akşener'in PKK'nın arkasında olduğunu iddia etti:

"PKK ormaları ateşe veriyor. Bir infial oluşturup etnik çatışma ortamı hazırlıyor. CHP, İP, muhalefet ve "Fondaş medya" plana göre ortamı geriyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener yine PKK'nın arkasında. Çok tehlikeli bir oyun var. Sonrası etnik provokasyon. Bu senaryoyu bozalım!"

CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu da bu sözlere tepki göstererek "Bunların insanları birbirlerine düşürmelerine, bu ülkede iç savaş çıkarmalarına, ülkeyi yok etmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.