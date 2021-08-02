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Melih Gökçek'ten bomba ifşalar! Orman yangınlarını PKK üstlendi Can Dündar doğruladı

Melih Gökçek'ten bomba ifşalar! Orman yangınlarını PKK üstlendi Can Dündar doğruladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde ortaya çıkan orman yangınları ile ilgili PKK'nın 'Ateş'in çocukları insiyatifi' grubunun bomba itiraflarını paylaştı. Söz konusu grubunun yurt dışı kaynaklı sitelerinde yer alan açıklamalarını paylaşan Gökçek, firari Can Dündar'ın ifşa niteliğindeki tweet'ine dikkat çekti.

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Türkiye 28 Temmuz'da Antalya Manavgat'ta başlayan ve ardından gelen günlerde ülkenin birçok bölgesinde ortaya çıkan orman yangınlarına teslim oldu. Son rakamlara göre 125 yangın kontrol altına alındı, 7 yangın ise hala devam ediyor. Söz konusu yangınların bilançosu ağır oldu;  Yangınlarda bugüne kadar 8 vatandaşımız yaşamını yitirirken, yüzlerce hayvan telef oldu, yine binlerce hektar orman arazisi yandı kül oldu.

Siyasette ve kamuoyunda yangınların ortaya çıkışı ile ilgili birçok iddia öne sürülürken, bazı noktalar aynı anda başlayan yangınlar 'sabotaj' ihtimallerini güçlendirdi. Ülkedeki tüm resmi makamlar konuyla ilgili soruşturma süreci başlattı.

Gökçek, ifşa etti

Tartışmalar sürerken Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten dikkat çeken ifşaatlar geldi. Gökçek, PKK'lı Ateş'in Çocukları grubunun orman yangınlarını üstlendiğini belirten açıklamalarını paylaştı. 

Sosyal medya hesabından PKK'nın yurt dışı kaynaklı sitelerindeki açıklamaları gösteren Gökçek, şöyle konuştu;

PKK’NIN “Ateşin çocukları insiyatifi” SİTELERİNDEN TWEET ATTI ”Ateşin çocukları inisiyatifi" grubu, Türkiye'nin turistik bölgelerine yönelik sabotaj saldırılarının sorumluluğunu üstleniyor: "Türk rejimi başka bir dil anlamadığına göre, ateş seliyle onları dize getirme zamanı geldi.”

İşte Gökçek'in o paylaşımları;

Can Dündar doğruladı

Gökçek ayrıca yargıdan kaçarak Almanya'da firari bir şekilde yaşayan FETÖ'cü Can Dündar'ın, PKK'nın orman yangınlarını üstlenmesini doğruladığı paylaşımını ifşa etti.

Dündar, o paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Tam iktidar ACZ içinde köşeye sıkışmışken…bu ‘açıklama imdada yetişti, rüzgar yön değiştirir şimdi.' 

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