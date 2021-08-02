Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki: Hiç yakışmadı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in "İnsanlar yanıyor" açıklamasına tepki gösterdi.

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Bakan Çavuşoğlu, "Muhittin Bey'e hiç yakışmadı. Sitemimi de kendisine arayıp ilettim. Türkiye'yi panikletmesi doğru olmadı." dedi. Türkiye günlerdir Antalya ve Muğla başta olmak üzere birçok şehirde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yangınlardan en çok etkilenen kentlerin başını çeken Antalya'da, mücadele hem havadan hem de karadan sürüyor.

Söz konusu gelişmelere ilişkin bir video paylaşım yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nde, herhangi bir çalışma olmadığını ima ederek, "İnsanlar yanıyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki: Hiç yakışmadı!

Vatandaşların çektiği videolar, Böcek'in yalanlarken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da CHP'li başkana tepki geldi.

Bakan Çavuşoğlu, "Tabi büyükşehir belediye başkanının ilgi göstermesi normal. Panik yaratması doğru değil. Yangının şehre inmesi de doğal. Yangını söndürmeye çalışırken insanları nasıl tahliye edeceğimizi konuştuk. Muhittin Bey'e hiç yakışmadı. Beni hiç aramadı. Kendisine de sitem ettim. Türkiye'yi panikletmesi doğru olmadı." şeklinde konuştu.