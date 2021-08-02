Türkiye 2 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 270 bin 426 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 73 milyon 809 bin 477'ye yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 947 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66.28, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 44.51 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 142 bin 569'u birinci doz, 27 milyon 624 bin 886'sı ikinci doz, 5 milyon 42 bin 22'si üçüncü doz olmak üzere toplam 73 milyon 809 bin 477'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.