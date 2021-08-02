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Galatasaray'ın golcüsü Falcao'nun Katar'a transfer olacağı ileri sürüldü

Galatasaray'ın golcüsü Falcao'nun Katar'a transfer olacağı ileri sürüldü

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun Katar'a transfer olacağı ileri sürüldü.

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Katar basınında Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun Al Sadd'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

Haberde Barcelona'nın efsane oyuncusu Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın, alcao'ya yılda 5 milyon avro ödeyeceği aktarıldı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de Falcao'ya teklif yaptığı ancak Kolombiyalı oyuncunun Katar'ı tercih ettiği, bunda da Xavi'nin önemli rolü bulunduğu bildirildi.

Transfermarkt'ta Falcao'nun Al Sadd'a transfer olma olasılığı yüzde 51 olarak paylaşıldı. Ayrıca Kolombiyalı golcünün yüzde 38'lik bir ihtimalle Al-Ittihad Cidde'ye transfer olabileceği aktarıldı.

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