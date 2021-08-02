Galatasaray'ın golcüsü Falcao'nun Katar'a transfer olacağı ileri sürüldü

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun Katar'a transfer olacağı ileri sürüldü.

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Katar basınında Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun Al Sadd'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

Haberde Barcelona'nın efsane oyuncusu Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın, alcao'ya yılda 5 milyon avro ödeyeceği aktarıldı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de Falcao'ya teklif yaptığı ancak Kolombiyalı oyuncunun Katar'ı tercih ettiği, bunda da Xavi'nin önemli rolü bulunduğu bildirildi.