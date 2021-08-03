BIST 1.400
DOLAR 8,36
EURO 9,92
ALTIN 486,86
HABER /  GÜNCEL

Fahrettin Altun, yangına müdahale eden helikopterleri paylaştı

Fahrettin Altun, yangına müdahale eden helikopterleri paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangın bölgelerinde helikopter kullanılmadığı yalanını, paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkardı.

Abone ol

Ülkenin farklı noktalarında çıkan irili ufaklı birçok yangın, havadan ve karadan büyük bir çaba ile söndürülürken devam eden yangınlara müdahale ise sürüyor. Arazide alevlerle savaşan ekiplerin mücadelesini gölgede bırakmak için, muhalefet partileri yapılan müdahaleleri yapılmamış gibi göstermeye devam ediyor.

"Vallahi helikopter görmedik"
Başta CHP'li bölge belediye başkanları olmak üzere CHP'li milletvekilleri bu yönde sosyal medyada birçok paylaşıma imza attı.

Onlardan biri de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay oldu.

Bodrum’da açıklama yapan Altay, yemin ederek bölgede yangına müdahale eden helikopter görmediklerini söyledi.

Altay, "Bakan diyor ki, sadece bugün helikopterler 1000 sorti yapmış. Biz de bugün sabahtan beri belediye başkanlarımızla yangın bölgesinde dağ bayır geziyoruz. Vallahi de billahi de bir tane helikopter görmedik.” ifadelerini kullandı.

Aynı karede 5 helikopter
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu yalanları yaptığı bir paylaşımla ortaya çıkardı.

Altun, "Ormanın Kahramanları bugün Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu. Tek karede 5 helikopter…" dedi.

Altun paylaşımını StrongTürkiye etiketiyle yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Nallıhan'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Ankara Nallıhan'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Van'da yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Van'da yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Manavgat, Köyceğiz, Çökertme orman yangınlarında son durum haberler kötü
Manavgat, Köyceğiz, Çökertme orman yangınlarında son durum haberler kötü
MSB'den yangınlarla ilgili flaş açıklama
MSB'den yangınlarla ilgili flaş açıklama
Help Türkiye kampanyasını kim başlattı?
Help Türkiye kampanyasını kim başlattı?
Galatasaray'ın golcüsü Falcao'nun Katar'a transfer olacağı ileri sürüldü
Galatasaray'ın golcüsü Falcao'nun Katar'a transfer olacağı ileri sürüldü
Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü 16 kişi yaralandı
Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü 16 kişi yaralandı
Türkiye 2 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 2 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yapılmasını istiyor
Fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yapılmasını istiyor
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki: Hiç yakışmadı!
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki: Hiç yakışmadı!