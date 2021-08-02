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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı arasında önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı arasında önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Görüşmede Tunus'taki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınırken Erdoğan, demokrasi vurgusu yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Tunus’taki gelişmeler ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

''Tunus'ta yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Tunus'taki gelişmeler ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret ederek, son günlerde Tunus'ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Tunus'un bu sıkıntılı dönemi atlatarak yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin, hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.

Problemlere çözüm üretme, sağlıklı tartışma ve diyalog zemini olarak Meclis'in çalışmalarını sürdürmesinin hayati değere sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

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