BIST 1.400
DOLAR 8,35
EURO 9,93
ALTIN 486,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Olay yeri Adana! Karısını ve çocuklarını darp etti, kapısı kırılarak girilen evde yakalandı

Olay yeri Adana! Karısını ve çocuklarını darp etti, kapısı kırılarak girilen evde yakalandı

ADANA'da polis, karısını ve dört çocuğunu darp eden şüpheliyi, kapısını kırarak girdiği evde yakaladı.

Abone ol

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir kişinin karısını ve çocuklarını darp ettiği, evine zarar verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, iki katlı evin ikinci katına çıkarak elinde bıçak bulunan şüpheli M.K. ile iletişime geçti. Bu sırada polis, ismi belirtilmeyen kadın ve 4 çocuğunun evden çıkmasını sağladı.

Yarı baygın halde bulundu

Evin kapısını kilitleyerek polise direnen M.K, ikna çabalarına rağmen kapıyı açmadı. Şüphelinin çağrılara cevap vermemesi üzerine mahalleye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Savcılık talimatının ardından polis, itfaiye ekiplerince kapısı kırılan eve girerek M.K'yi yakaladı. Yarı baygın halde ambulansa bindirilen M.K'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun, yangına müdahale eden helikopterleri paylaştı
Fahrettin Altun, yangına müdahale eden helikopterleri paylaştı
Ankara Nallıhan'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Ankara Nallıhan'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı arasında önemli görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı arasında önemli görüşme
Manavgat, Köyceğiz, Çökertme orman yangınlarında son durum haberler kötü
Manavgat, Köyceğiz, Çökertme orman yangınlarında son durum haberler kötü
Ermenistan'da Nikol Paşinyan tekrar Başbakan oldu
Ermenistan'da Nikol Paşinyan tekrar Başbakan oldu
Help Türkiye kampanyasını kim başlattı?
Help Türkiye kampanyasını kim başlattı?
Galatasaray'ın golcüsü Falcao'nun Katar'a transfer olacağı ileri sürüldü
Galatasaray'ın golcüsü Falcao'nun Katar'a transfer olacağı ileri sürüldü
Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü 16 kişi yaralandı
Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü 16 kişi yaralandı
Türkiye 2 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 2 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yapılmasını istiyor
Fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yapılmasını istiyor