Muğla'nın Datça ilçesinde art arda depremler! AFAD'dan açıklama

MUĞLA'nın Datça ilçesi depremlerle sallanmaya devam ediyor. Dün ilçede akşam saatlerindeki 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından art arda iki deprem daha meydana geldi.

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Datça açıklarında son günlerde en büyüğü 5,5 olan onlarca deprem meydana gelmişti. Bunun ardından bölgede depremlerin arda arkası kesilmedi.

İlçede dün saat 17.24'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunun ardından saat 02.00'de 4,3 büyüklüğünde, 02.56'da 4,1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.

Önce 4.3 şiddetinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.00'de ve 24,21 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,22 kilometre olarak ölçüldü.

Ardından 4.1 ölçüldü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.56'da ve 3,19 kilometre derinlikte gerçekleşti.