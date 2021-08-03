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Diyarbakır'da kazılarda ortaya çıktı! Osmanlı dönemine ait 750 tane bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da kazılarda ortaya çıktı! Osmanlı dönemine ait 750 tane bulundu

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde İçkale mevkinde Amida Höyük'te devam eden kazılarda Osmanlı dönemine ait çok sayıda el bombası bulundu.

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Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artuklular'ın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi İçkale'de 8 bin yıllık Amida Höyük‘teki arkeolojik kazılar sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışma kapsamında Amida Höyük'te bulunan Artuklu Sarayı'nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için yapılan kazılar, Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında devam ediyor.


Daha fazla bomba olduğu düşünülüyor
Kazı yapılan alanda arkeologlar tarafından parça şeklinde bulgular tespit edilirken, ekipler kazı alanını genişleterek yaptıkları çalışmalarda aralarından Osmanlı, İngiliz ve Almanlara ait 750 adet el bombası ile benzeri tarihi eser ve parçaları bulundu.

Polis bombaları inceleyecek
Bombaların daha fazla olabileceği öğrenilirken, çalışmalar süren alanda ihbar üzerine bölgeye Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanları sevk edildi. Polis ekipleri, alanda yapılan çalışmalarda, titizlikle çıkarılan tarihi eserler incelemek üzere kriminal şubeye götürdü.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde İçkale mevkinde Amida Höyük'te devam eden kazılarda Osmanlı dönemine ait çok sayıda el bombası bulundu.
Açıklama yapılacak
Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, çalışmaların devam ettiğini ve bulguların inceleneceğini belirterek, konuyla ilgili olarak çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kamuoyu daha sonra aktarılacağını söyledi.

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