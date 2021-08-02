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Eskişehir'de gören şaştı kaldı 100 bin TL harcadı! Gelen teklifleri reddediyor: Zaman duruyor

İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de gören şaştı kaldı 100 bin TL harcadı! Gelen teklifleri reddediyor: Zaman duruyor

ESKİŞEHİR'de Sıfır kilometre araç alabileceği paraya 1965 model otomobil alan klasik araç tutkunu genç adam, otomobiline gözü gibi bakıyor.

Eskişehir'de gören şaştı kaldı 100 bin TL harcadı! Gelen teklifleri reddediyor: Zaman duruyor

Çocukluğundan beri klasik araç tutkunu olan Serkan Çelebi, para biriktirip sıfır kilometre araç alabileceği parayla 1965 model araç aldı. Trafikte nadiren rastlanan aracına gözü gibi bakan Çelebi, gelen tekliflere rağmen onu satmayı düşünmüyor

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Eskişehir'de gören şaştı kaldı 100 bin TL harcadı! Gelen teklifleri reddediyor: Zaman duruyor

Diğer klasik araç sahiplerine göre daha çok aracıyla dışarı çıkan Serkan Çelebi, otomobiliyle gezebilmek için bahane arıyor.

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Eskişehir'de gören şaştı kaldı 100 bin TL harcadı! Gelen teklifleri reddediyor: Zaman duruyor

Ailesinin bir üyesi olarak gördüğü aracına korunaklı özel bir garaj kiralayan Çelebi, gelecekte de çocuklarına arabasını miras bırakmak istiyor.

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Eskişehir'de gören şaştı kaldı 100 bin TL harcadı! Gelen teklifleri reddediyor: Zaman duruyor

Aracına olan ilgisini anlatan Serkan Çelebi, yaklaşık 100 bin liraya mal olan 56 yaşındaki otomobiline duyulan ilgiye değindi.

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