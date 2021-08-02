Eskişehir'de gören şaştı kaldı 100 bin TL harcadı! Gelen teklifleri reddediyor: Zaman duruyor

Çocukluğundan beri klasik araç tutkunu olan Serkan Çelebi, para biriktirip sıfır kilometre araç alabileceği parayla 1965 model araç aldı. Trafikte nadiren rastlanan aracına gözü gibi bakan Çelebi, gelen tekliflere rağmen onu satmayı düşünmüyor