Ebrar Karakurt aslen nereli boyu kaç kaçtır? Ebrar Karakurt sevgilisi kimdir?

2022 Tokyo Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ederken tarih yazan milli voleybolcularımızın hayatı da merak konusu oldu. Peki 18 numaralı formayı giyen Ebrar Karakurt kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ebrar Karakurt'un sevgilisi var mı?

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2020 Olimpiyatları devam ederken göğsümüzü kabartan A Milli Voleybol Takımımız da ilgiyle takip ediliyor. . A Milli Kadın Voleybol Takımında smaçör pozisyonunda oynayan Ebrar Karakurt başarılarıyla adından söz ettirirken hayatı da merak konusu oldu. Peki 18 numaralı formayı giyen takımın hırslı oyuncusu Ebrar Karakurt kimdir, kiminle sevgili, Ebrar Karakurt kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000'de dünyaya geldi. Türk voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96 metredir. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı.

VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2019 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Türk Hava Yolları oyuncusudur.