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Adıyaman'da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı

Adıyaman'da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı

ADIYAMAN'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan 3'ünün de durumunun ağur olduğu öğrenildi.

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Subatan mevkisinde Burak Timuçin yönetimindeki 06 KH 602 plakalı otomobil ile Aziz Doğan'ın kullandığı 44 ABY 321 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobillerde bulunan Nuray Doğan ve Zeynep Bakırcı olay yerinde hayatını kaybederken, Burak Timuçin, Aziz Doğan, Burçin Doğan ve Efe Doğan ve Onur Doğan da yaralandı.

Yaralılar, sıkıştığı araçlardan çıkarılarak Malatya ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı.  Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Burak Timuçin de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

3 yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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