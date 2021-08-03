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Kabine toplantısında karar verilecek! Koronavirüs için 18 yaş altı için kritik durum!

Kabine toplantısında karar verilecek! Koronavirüs için 18 yaş altı için kritik durum!

Kabine toplantısında 18 yaş üstünün aşılanmasının bu ay içerisinde tamamlanması konusu hedeflenecek. Başarılan olmazsa 18 yaş altı için aşılama da masada

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nda 18 yaş altının aşılanması masaya yatırıldı. Kovid-19 aşılarının 18 yaş altına uygulanmasına ilişkin Bilim Kurulu uzmanları tarafından sunum yapılarak artı ve eksiler değerlendirildi.

Toplantıda konuya ilişkin görüşlerden biri, "18 yaş üstünde hâlâ aşısını olmayan vatandaşların aşılanarak ağustos sonuna kadar yetişkin nüfusta toplumsal bağışıklık oranlarının artmasının beklenmesi" yönünde olurken, diğer görüş ise "18 yaş altında kronik hastalıkları olan çocukların aşılanması" şeklinde oldu. 18 yaş altına aşı uygulanmasıyla ilgili son karar Kabine Toplantısı'nın ardından verilecek.

Ailelerin onayı gerekiyor

Sabah gazetesine konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Dünya Sağlık Örgütü öncelikli olarak 18 yaş üstünün aşılanmasını öneriyor. Çünkü hastalık en çok yetişkin yaş gruplarını olumsuz yönde etkiliyor. 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'i aşılandığı takdirde 18 yaş altının aşı olmasa bile toplumsal bağışıklıktan dolayı hastalıktan korunabileceği ifade ediliyor. Dünyanın birçok ülkesinde Kovid aşıları yapılıyor ve aşıların etkisini biliyoruz.

Aşılar güvenli tarafta yer alıyor. Aşıların çok ciddi bir yan etki ya da olumsuzluk getirmediği de biliniyor. Diğer yandan çocuk yaş gruplarının da aşılanacağına dair bazı ülkelerden örnekler geliyor. ABD ve İngiltere'de 12 yaş üstü gençlerin aşılanması için onay verilirken Almanya'da ise 12 yaş üstü kronik hastalıkları olan çocukların aşılanması gündemde. 18 yaş altının aşılanması için ailelerinin de onayı gerekiyor.

DSÖ'nün, 'Toplumsal bağışıklığa ulaşana kadar 18 yaş üstünü aşılayın' stratejisini doğru buluyorum. 18 yaş üstünde aşısını olmayan hâlâ çok sayıda vatandaşımız var. Hastalığın yetişkin yaş gruplarında çok daha ölümcül olduğunu biliyoruz. Öncelikli olarak 18 yaş üstünde aşı olmayan vatandaşlarımızın aşı olmasına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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