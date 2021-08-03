Milas yangınında çekildiği yer kül oldu! 'Mandıra Filozofu' Müfit Can Saçıntı'dan ağlatan paylaşım
MUĞLA MİLAS yangınında son duruma ilişkin alınan son bilgilere göre Çökertme Koyu'na ilerleyen yangında, Mandıra Filozofu filminin çekildiği ev yandı. Filmin başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı, filmin oyuncularından rahmetli Rasim Öztekin ile ilgili ağlatan bir paylaşım yaptı. Evin son halini oyuncu Arda Esen ve yönetmen Birol Güven video ile paylaştı.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor. Türkiye'de devam eden yangınlar sonrası Mandıra Filozofu filminin çekildiği Çökertme Koyu küle döndü. Oyuncu Arda Esen ve yapımcı Birol Güven filmin çekildiği alandan son görüntüleri yayınlandı.
Başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı ise sosyal medyada filmin vefat eden usta oyuncusu Rasim Öztekin'i de paylaşarak duygusal bir paylaşım yaptı.
"Sırada ne var hayat?”
Filmin başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı, “Rasim Abi öldü. Mandıra Filozofu’nun kulübesi yandı, kül oldu. Sırada ne var hayat?” mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.
İŞTE MANDIRA FİLOZOFU'NUN ÇEKİLDİĞİ ÇÖKERME KOYU'NUN SON HALİ-HER ŞEY YANMIŞ!
Alevler, Mandıra Filozofu filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu da küle çevirdi. Ünlü oyuncu Arda Esen, son durumu paylaştı.