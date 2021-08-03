Muğla Milas yangınında Mandıra Filozofu'nun çekildiği Çökertme Koyu kül oldu!

MUĞLA MİLAS yangınında son duruma ilişkin alınan son bilgilere göre Çökertme Koyu'na ilerleyen yangın bölgeyi küle çevirdi. Mandıra Filozofu filminin çekildiği yer olarak bilinen Çökertme Koyu'nun son halini oyuncu Arda Esen ve yönetmen Birol Güven video ile paylaştı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor. Türkiye'de devam eden yangınlar sonrası Mandıra Filozofu filminin çekildiği Çökertme Koyu küle döndü. Oyuncu Arda Esen ve yapımcı Birol Güven filmin çekildiği alandan son görüntüleri yayınlandı.

Başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı ise sosyal medyada filmin vefat eden usta oyuncusu Rasim Öztekin'i de paylaşarak duygusal bir paylaşım yaptı.

"Sırada ne var hayat?”

Filmin başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı, “Rasim Abi öldü. Mandıra Filozofu’nun kulübesi yandı, kül oldu. Sırada ne var hayat?” mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.