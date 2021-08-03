Oyuncu Gürgen Öz yangınlara isyan etti: Dünyadan yangın tüpü istiyoruz

Ünlü oyuncu Gürgen Öz İnstagram hesabından bir video ile orman yangınlarına isyan etti. Gürgen Öz 'Bugüne kadar nerdeydiniz... ' diyerek yangınlara müdahale için uçak olmamasını eleştirdi.

TÜRKİYE'nin tatil cenneti günlerdir alevlerin kucağında. Yangınlar bir türlü söndürülemezken uçak tartışmaları da sürüyor. Oyuncu Gürgen Öz instagram hesabından çektiği bir video ile isyan etti. 'İçimiz yanıyor. Bu Sabotajı, bu terörü yapanlara lanet ediyorum.' diyen Gürgen Öz, 'Bu yangınlar sonrası orman kalırsa uçak alırsınız' diyerek eleştiriler yöneltti.

Gürgen Öz, videoyu şu sözlerle paylaştı:

-Yazık ki koruyamadık da! Önlemler ne kadar eksik! - İsmimi bir ağaçtan alıyorum! Doğaya aşık bir insanım. Yeşili, doğayı, doğallığı sevmeyen herkesi olmamış insan kabul ediyorum. Yeşili korumak, tarihi korumak… Büyük ülkeyiz diyoruz, dünyadan yangın tüpü istiyoruz! Bu durumun sorumluları nerede?

-Doğayı Korumak medeniyettir! Bunu başaramayan sorumlulardan hesap soramadıkça, biz bu felaketleri ve nicelerini yaşamaya devam edeceğiz! Sadece bugün değil, uzun süredir yaşanan Doğa katliamının hesabı verilmeli…. Geçmiş olsun canım Türkiye!