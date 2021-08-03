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Adana'da 7 yaşındaki çocuğun acı ölümü: Aniden yola atladı otobüsün altınca can verdi

ADANA'da annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı 7 yaşındaki Muhammet Ali Yıldız, hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 29 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçtikleri sırada annesi Emine Yıldız'ın (40) elini bırakıp koşan 7 yaşındaki Muhammet Ali Yıldız'a, Adana Büyükşehir Belediyesine ait Özlem D. (43) idaresindeki 01 DPM 53 plakalı halk otobüsü çarptı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Sürücü Özlem D. ise polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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