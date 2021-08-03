BIST 1.403
DOLAR 8,32
EURO 9,89
ALTIN 484,01
YEREL

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren: Keşke evimiz yansaydı diyeceksiniz

ANTALYA Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Türkiye günlerdir yanarken evlerinden olan vatandaşlara yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

ANTALYA Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, skandal açıklamalarda bulundu.

Özeren, evi yanan vatandaşlara TOKİ tarafından evler yapılacağını söylerken, "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli istedikleri şekilde evler yapılacak. Evi eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bodrum 60 saattir yanıyor! Belediye Başkanı Ahmet Aras: Büyük facia, felaket yaşıyoruz
Bodrum 60 saattir yanıyor! Belediye Başkanı Ahmet Aras: Büyük facia, felaket yaşıyoruz
İsmail Saymaz'dan Yeni Şafak yazarı İbrahim Sarıgül'e ağır sözler: Akıl sağlığından kuşkulanılır
İsmail Saymaz'dan Yeni Şafak yazarı İbrahim Sarıgül'e ağır sözler: Akıl sağlığından kuşkulanılır
Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Park kavgasında silah, sopa ve sandalye konuştu
Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Park kavgasında silah, sopa ve sandalye konuştu
Isparta'da kozalaklar alev topuna döndü: Her yer bir saniyede yandı
Isparta'da kozalaklar alev topuna döndü: Her yer bir saniyede yandı
Denizli'deki yangında İHA ekibi alevlerin arasında kaldı! Yanmaktan son anda kurtuldu
Denizli'deki yangında İHA ekibi alevlerin arasında kaldı! Yanmaktan son anda kurtuldu
Başkan Muhammet Tokat'tan kritik uyarı
Başkan Muhammet Tokat'tan kritik uyarı
Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı
Aşkın Tarifi 9. bölüm fragmanı
Aşkın Tarifi 9. bölüm fragmanı
İnanılmaz görüntüler! Yangın işte böyle yayılıyor
İnanılmaz görüntüler! Yangın işte böyle yayılıyor
Muğla Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde tahliye çalışmaları başlatıldı
Muğla Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde tahliye çalışmaları başlatıldı