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İsmail Saymaz'dan Yeni Şafak yazarı İbrahim Sarıgül'e ağır sözler: Akıl sağlığından kuşkulanılır

Yeni Şafak'taki yayın yönetmenliği görevinden ayrılan ancak yazarlık yapmaya devam eden İbrahim Karagül, Türkiye'deki yangınlardan CHP'yi almıştı. Gazeteci İsmail Saymaz'dan sert tepki geldi.

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Türkiye'deki yangınlardan CHP'yi sorumlu tuttu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni PKK işbirlikçiliğiyle suçladı. 

Karagül sosyal medya hesabından PKK'nın orman yangınlarını çıkardığını ve CHP'nin de PKK ile birlikte hareket ettiğini öne sürerek, "CHP; orman yangınlarında PKK ile birlikte hareket etti. PKK ormanları yaktı, onlar işi başka yerlere çekip hedef şaşırttı. Çok kirli bir ittifak bu. Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik meselesidir. Marmaris'i böyle yaktılar!" ifadelerini kullandı.

Saymaz'dan sert tepki

Konuyla ilgili Halk TV'de katıldığı programda yorum yapan Sözcü yazarı gazeteci İsmail Saymaz,  İbrahim Karagül'e ve bağlı olduğu Yenişafak grubuna demediğini bırakmadı. Saymaz, 'Normal demokratik bir ülkede İbrahim Karagül'ün akıl sağlığından kuşkulanılır, Türkiye'de gazete yönettirdiler.' şeklinde tepkisini ortaya koydu.

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