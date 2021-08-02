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Bakan Kurum'un 83 yaşındaki Ramazan Acar'la sohbeti duygulandırdı

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki orman yangınlarından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 83 yaşındaki Ramazan Acar ile sohbeti duygulandırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınlarından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Kepezbeleni Mahallesi'ndeki yangında evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Ali Yüksel'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kurum, Yüksel'in ailesine yeni yapılacak mahalle konağına merhumun isminin verileceğini bildirdi.

Vatandaşlardan 83 yaşındaki Ramazan Acar ile bir süre sohbet eden Kurum, Acar'a, "Bir isteğin var mı?" diye sordu.

Bunun üzerine Acar, "Biz vakti geçirdik. Bu yüzden kalbim şöyle diyor. Geleceğimiz olan gençlerimizin hepsinden Allah razı olsun. Biz kendimizden geçtik ama geride kalanlarımız ne yapacak, onu düşünüyorum" diye konuştu.

Yangının bir imtihan olduğunu belirten Acar, "Bu yüzden sabredeceğiz. Allah bizlere dayanma gücü versin" ifadesini kullandı.

Kurum, bunun üzerine, "Sen merak etme, hiç üzülme Ramazan amca. Allah'ın izniyle biz daha iyisini ve güzelini yapacağız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" dedi.

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