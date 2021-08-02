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TVNET canlı yayınında alevlerin içinden çıkıp geldi! Muğla'daki yangında şaşırtan anlar

MUĞLA'da orman yangınları rüzgarın da etkisiyle 8 mahalleye daha yayılırken, bir televizyon kanalının bölgeden yaptığı canlı yayın sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Marmaris ilçesi Armutalan mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu. Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

Basın mensuplarının da yakından takip ettiği yangınlar sırasında ise dikkat çeken bir olay yaşandı. TVNET televizyonlarından yapılan canlı yayında bir anda alevlerin içinden çıkan vatandaşın görüntüsü kameralara yansıdı. Görüntülerde alevlerin arasından çıkıp yayın ekibine doğru hareket eden yaralıya iki kişinin ilk müdahale anları yer alıyor.

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