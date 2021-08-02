BIST 1.399
DOLAR 8,36
EURO 9,95
ALTIN 486,44
YEREL

Sakarya'da beton mikseri bir anda devrildi! O anlar kameraya yansıdı

SAKARYA'da araziye beton dökümü için gelen beton mikseri devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Akyazı ilçesi Osmanağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye beton dökümü için gelen bir beton mikseri, arazide yan yatmaya başladı. Bu esnada çevredekiler aracın devrilmemesi için üzerine çıkarak ağırlık yapmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da çabası yetersiz kalınca beton mikseri devrildi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kaza esnasında yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Görüntülerde; beton mikserinin yan yatmaya başladığı anlar ve vatandaşların devrilmemesi için gösterdiği mücadele yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adıyaman'da küçük kıza sokak ortasında yaptıkları pes dedirtti! İşte o anlar...
Adıyaman'da küçük kıza sokak ortasında yaptıkları pes dedirtti! İşte o anlar...
Mersin'de denizi kirleten gemiye dudak uçuklatan ceza kesildi
Mersin'de denizi kirleten gemiye dudak uçuklatan ceza kesildi
İstanbul'da anne dükkana gidince olanlar oldu! Yürekler ağza geldi
İstanbul'da anne dükkana gidince olanlar oldu! Yürekler ağza geldi
Fahrettin Koca paylaştı! Uyarıları dinlemedi aşı olmadı: Yoğun bakımdan seslendi
Fahrettin Koca paylaştı! Uyarıları dinlemedi aşı olmadı: Yoğun bakımdan seslendi
İkimizin Sırrı 1. bölüm fragmanı
İkimizin Sırrı 1. bölüm fragmanı
Baş Belası 8. bölüm fragmanı
Baş Belası 8. bölüm fragmanı
Muğla Milas Belediye Başkanı korkutan haberi verdi: Çökertme yanıyor
Muğla Milas Belediye Başkanı korkutan haberi verdi: Çökertme yanıyor
Şahan Gökbakar feryat etti helikopterler geldi
Şahan Gökbakar feryat etti helikopterler geldi
Suudi Arabistan'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu! 2 ölü, 14 yaralı var
Suudi Arabistan'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu! 2 ölü, 14 yaralı var
Kampta sebzeli spagetti nasıl yapılır yaz akşamlarının vazgeçilmezi!
Kampta sebzeli spagetti nasıl yapılır yaz akşamlarının vazgeçilmezi!