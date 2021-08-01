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Şahan Gökbakar feryat etti helikopterler geldi

Yazlığının bulunduğu Muğla Marmaris'te kalan ve bölgeden sık sık canlı yayınlar yaparak yardım isteyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, konum bildirerek yangına hızlı müdahale edilmesi istedi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangınları için ekipler canla başla mücadele ederken ünlü bir ismin yaptığı çağrı binlerce kişiye ulaşıyor.

Marmaris'te yazlığı bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden bu yana bölgeden ayrılmadı, ekiplere destek verdi. Direkt konum bildirerek ekiplere yangına hızlı müdahale edilmesine vesile olan oyuncu, yaptığı canlı yayınlarla yardım istedi.

Sadece evinin bulunduğu bölgede kalmayan Gökbakar, ulaşabildiği noktalardan konum atıyor. Bu şekilde yardım çığlıklarına cevap bulabilen komedyen, bununla da yetinmeyip İstanbul'dan su topları getirtiyor, dağıttırıyor. Gökbakar'ın yardımları sosyal medyada büyük takdir topluyor.

Helikopterler geldi

Şahan Gökbakar'ın yaptığı canlı yayınlar sonrası bölgeye üç adet yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Şahan, yangına müdahalenin başladığını söyleyerek teşekkür etti.

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