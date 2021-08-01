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Tekirdağ'da Suriyeli çocuktan Türkiye için dua: İnşallah Allah hepimizi korur

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da yaşayan 11 yaşındaki Suriyeli Fatma Alshikh Ali, ülkenin dört bir yanında devam eden yangınların bir an önce söndürülmesi için dua etti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Suriyeli Fatma Alshikh Ali, farklı illerde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için dua etti. Dört bir yanda devam eden yangınların bir an önce bitmesini isteyen Fatma, “İnşallah Allah hepimizi korur. Türkiye’yi çok seviyorum. İnşallah bu yangınlar bir an önce biter” dedi.

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