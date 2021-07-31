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Tuğba Özay, eleştirilere ateş püskürdü: Bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar

ANTALYA'da çiftliğinin yandığını söylediği videolu paylaşımla gündeme gelen Tuğba Özay, felç geçirdiğini söyledikten sonra bugün İstanbul'da bir açılışa katılınca eleştiri aldı. Özay, o eleştirilere karşılık 'bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar' dedi.

Antalya'da yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan Tuğba Özay, dün yaptığı paylaşımlarda yardım istemişti. Manavgat'ta çiftliğinin yandığını söyleyen Özay, yaşananların ardından felç geçirdiğini söylemişti.

Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğu ve yangından zarar görmediği ortaya çıktı. Sağlık durumu iyiye giden ve taburcu edilen Özay, bir açılışta eğlenceli tavırlarıyla görüntülendi.

Özay, bu nedenden gelen eleştirilere karşılık "İlk söylediğim şey, çocuklarımı alın bir an önce çiftliği terk edin oldu. Ben hiçbir şekilde kendi malımı düşünmedim, bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar. Yeter! Benim bir canım var, kimseden korkum yok. Çiftliğim yanmadı diye mi suçluyum' ifadelerini kullandı.

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