Manavgat'ta feci şekilde ölen 2 yangın işçisinin son anlarının görüntüsü çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 gün önce başlayan yangınla savaşırken ararözle alevlerin içinde kalan 4 yangın işçisinden ikisi feci şekilde can verdi. O işçilerin son anları kameraya yansıdı.

Manavgat’ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik ekip alevlerin ortasında kaldı.

Yanan ararözden çıkamamışlar

Arazöz sürücüsü Niyazi İskarca ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya, yaralı olarak araçtan çıkıp, uzaklaştı. Orman işçileri Erol Tolka ve Yaşar Cinbaş ise yanan arazözden çıkamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son anları kameraya yansıdı

Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı. O işçilerin son anları cep telefonu kamerasına yansıdı... İşte o anlar...