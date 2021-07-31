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Yanan ormandan böyle kaçıştılar!

BODRUM yeniden yanmaya başladı. Yangının ortasında kalan yabani hayvanların canhıraş bir biçimde kaçışmaları kameralara yansıdı...

Bodrum yangını giderek büyürken yürek sızlatan görüntüler de gelmeye devam ediyor. Yangın bölgesindeki hayvanların alevlerden kaçış anları kameralara yasıdı.

Sosyal medyada paylaşılan yanmış hayvan görüntüleri ise yürekleri dağlıyor. Yangın bölgelerinde havayanları yanan köylülerin feryatları kulaklarda çınlarken yürek ısıtan bir haber geldi.

Manavgat bölgesinde yangından etkilenen hayvanların yem sıkıntısı çekmemesi için bazı bölgelerden kamyonlar ve traktörlerle bölgeye yem ve saman gönderildi.

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