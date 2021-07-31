CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisine bağırdı: TBMM albümünü alıp bak
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisini azarlayarak hakaretler yağdırdı.
Trafik kontrolü yapan polis memurları, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durdurdu. Bu duruma sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğunu belirterek görevli polis memurunu tersledi.
Görevli memur Aydoğan'a "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedi. Bunun üzerine CHP'li vekil, trafik polisine bağırarak, "Bakanın kimliğini sorabiliyor musun? Beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın. Fazla uzatma, yap gereğini!" diyerek oradan uzaklaştı.