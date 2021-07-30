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Türkiye yangının isimsiz kahramanlarını paylaşıyor

MUĞLA Marmaris'te itfaiyecilere içme suyu taşırken motosikleti alevler arasında kalarak yaşamını yitiren Şahin Akdemir, gençlere ilham oldu. Yüzlerce genç, Marmaris ve Manavgat'ta itfaiye erlerine motosikletleriyle su taşıyor.

MUĞLA Marmaris'te itfaiyecilere içme suyu taşırken motosikleti alevler arasında kalarak yaşamını yitiren Şahin Akdemir, yüzlerce gence ilham oldu.

Başta Manavgat olmak üzere yangının etkili olduğu yerlerde yüzlerce genç, motosikletleriyle alevlerle mücadele eden itfaiye erlerine su taşımaya başladı.

Gençlerin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yüzbinlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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