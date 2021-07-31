BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
GÜNCEL

Onu gören duygulandı! Orman yangınına müdahale ederken yaralandı yarasını sarıp devam etti

Sosyal medya onu konuştu. Yangınlara müdahale esnasında yaralanıp kendi yarasını kendisi sararak doğayı kurtarmaya devam eden OGM personeli Cihan Toşur herkesi duygulandırdı.

Orman Genel Müdürlüğü yaptığı paylaşımında yangınların arasında kendi yarasını kendi sarıp tekrar görevine devam eden personeli Cihan Toşur'u paylaştı. OGM sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Yaralanan kolunu kendi sarıp, bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan kahramanımız Cihan Toşur.  Aynı gayretle dur durak bilmeden YeşilVatan'ımızı savunan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisine bağırdı: TBMM albümünü alıp bak
CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisine bağırdı: TBMM albümünü alıp bak
Aşk Mantık İntikam 7. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 7. bölüm fragmanı
Seksenler 497. bölüm fragmanı
Seksenler 497. bölüm fragmanı
Ada Masalı 7. bölüm fragmanı
Ada Masalı 7. bölüm fragmanı
Türkiye yangının isimsiz kahramanlarını paylaşıyor
Türkiye yangının isimsiz kahramanlarını paylaşıyor
İstanbul'da mekan karıştı! Çalışanların yaptığı hayrete düşürdü
İstanbul'da mekan karıştı! Çalışanların yaptığı hayrete düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THK uçaklarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THK uçaklarıyla ilgili açıklama
Osmaniye'deki yangını 'canımızı zor kurtardık' deyip anlattı: Her şeyi küle döndü
Osmaniye'deki yangını 'canımızı zor kurtardık' deyip anlattı: Her şeyi küle döndü
Hindistan'da toprak kaydı yol çöktü! 204 mahsur kaldı işte o anlar
Hindistan'da toprak kaydı yol çöktü! 204 mahsur kaldı işte o anlar
Antalya Manavgat'ta evi küle döndü! Sözleri yürek dağladı: Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Antalya Manavgat'ta evi küle döndü! Sözleri yürek dağladı: Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu