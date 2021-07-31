Onu gören duygulandı! Orman yangınına müdahale ederken yaralandı yarasını sarıp devam etti

Sosyal medya onu konuştu. Yangınlara müdahale esnasında yaralanıp kendi yarasını kendisi sararak doğayı kurtarmaya devam eden OGM personeli Cihan Toşur herkesi duygulandırdı.

Orman Genel Müdürlüğü yaptığı paylaşımında yangınların arasında kendi yarasını kendi sarıp tekrar görevine devam eden personeli Cihan Toşur'u paylaştı. OGM sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Yaralanan kolunu kendi sarıp, bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan kahramanımız Cihan Toşur. Aynı gayretle dur durak bilmeden YeşilVatan'ımızı savunan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz."