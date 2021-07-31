BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
GÜNCEL

Artvin'de korkunç olay! Yaşlı kadın uçurumdan yuvarlandı damadı o anlar an be an kaydetti

ARTVİN'de ailesiyle birlikte gezmeye çıkan 71 yaşındaki Pumbul Kandemir isimli kadın, dengesini kaybedince 70 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Damadı o anları saniye saniye kaydetti.

Olay dün öğle saatlerinde Şavşat içesine bağlı Tepeköy köyünde meydana geldi. 71 yaşındaki Pumbul Kandemir, eşi Mehmet Karademir, kızı Ayla Şahiner, damadı Kadir Şahiner ve torunu Ceren Şahiner ile ormanda gezintiye çıktı. Ailecek çıktıkları gezintide uçurumdan aşağıya bakmak isteyen Pumbul Kandemir bir anda aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı.

70 Metrelik uçurumdan yuvarlanan Pumbul Kandemir için ihbar üzerine olay yerine gelen Artvin AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 1 saatlik çalışmanın ardından düştüğü uçurumdan çıkarılan Pumbul Kandemir’in hayatını kaybettiği görülerek Şavşat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Düşme anı anbean kameraya yansıdı
Ailesiyle gezintiyi cep telefonu kamerası ile kayda almak isteyen damat Kadir Şahiner, kayınvalidesi Pumbul Kandemir’in uçurumdan düşme anını anbean kaydetti. Damat Kadir Şahiner ve Kandemir’in kızı Ayla Şahiner’in Pumbul Kandemir’e dikkatli olması noktasında uyarıda bulunduğu, düşmeye başlayınca da kayın pederine ‘Baba şunu tut, tut baba tut’ diye seslendiği görüntülere yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yavru Vatan'a da sıçradı! Girne'de büyük yangın! Helikopter ihtiyacı var
Yavru Vatan'a da sıçradı! Girne'de büyük yangın! Helikopter ihtiyacı var
Milli okçu Mete Gazoz'un altın madalyaya ulaştığı an
Milli okçu Mete Gazoz'un altın madalyaya ulaştığı an
Onu gören duygulandı! Orman yangınına müdahale ederken yaralandı yarasını sarıp devam etti
Onu gören duygulandı! Orman yangınına müdahale ederken yaralandı yarasını sarıp devam etti
CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisine bağırdı: TBMM albümünü alıp bak
CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisine bağırdı: TBMM albümünü alıp bak
Kazara Aşk 6. bölüm fragmanı
Kazara Aşk 6. bölüm fragmanı
Seksenler 497. bölüm fragmanı
Seksenler 497. bölüm fragmanı
Ada Masalı 7. bölüm fragmanı
Ada Masalı 7. bölüm fragmanı
Osmaniyeli yangın mağduru İyi Partilileri yanan evine almadı
Osmaniyeli yangın mağduru İyi Partilileri yanan evine almadı
Türkiye yangının isimsiz kahramanlarını paylaşıyor
Türkiye yangının isimsiz kahramanlarını paylaşıyor
İstanbul'da mekan karıştı! Çalışanların yaptığı hayrete düşürdü
İstanbul'da mekan karıştı! Çalışanların yaptığı hayrete düşürdü