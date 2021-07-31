izmir'e meteor mu düştü! Heyecanlandıran görüntüler

İzmir'e gece yarısı meteor düştüğü iddia edildi. Heyecan uyandıran görüntülere ilişkin sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Türkiye’de saat 01:54 sıralarında İzmir ve çevre illerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Göktaşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerin ardından bazı kişiler çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Twitter kullanıcıları yüksek ses ve ışık görüldüğünü de öne sürdü.

Kullanıcılar paylaştıkları fotoğrafla çok sayıda twitt attı. O mesajlardan bazıları şöyle;

-Oturdum uzaylı istilasını bekliyorum

-Ben 3 yıl önce Kuşadası'nda tatil yaparken aynı görüntüyü gördüm

-Bunların hepsi kıymetin alametleri. Ahir zamandayız

-bi meteor dusmedigi kalmisti iki gundur o da oldu acaba sirada ne var

-Iyi misiniz, cidden meteor mu düştü

-İzmir'e meteor düşmüş daha neler olacak