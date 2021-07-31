Milli okçu Mete Gazoz'un altın madalyaya ulaştığı an
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında milli okçu Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Gazoz'un madalyaya ulaştığı son anlar böyle görüntülendi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, altın madalyanın sahibi oldu.
Rakiplerini sürklase eden Gazoz, önce dünya 1 numarası ABD'li Ellison'u ardından Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı son olarak ta İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyaya ulaştı.
Gazoz'un final maçının son anlarındaki sevinci böyle görüntülendi.