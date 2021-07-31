Bodrum yine yanıyor! Evler ve oteller boşaltılıyor üst üste anonslar yapılıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesi gelmesi dikkat çekti. Yangın ev ve otelleri tehdit etmeye balayınca bölgenin boşaltılması için üst üste anonslar yapılıyor. İnsanlar yürüyerek bölgeyi terketmeye çalışırken, yangın Tersane'ye doğru ilerliyor...

Tatil cenneti Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesi gelmesi dikkat çekti. Bölgedeki ev ve otellerin boşaltılması için sık sık anonslar yapılırken, yangın tersane bölgesine doğru ilerliyor. Belediyeden gereksiz yere trafiğe çıkmayın anonsları yapılıyor. İnsanlar ellerinde valizlerle yaya olarak bölgeyi terketmeye çalışıyor.

Bodrum şehir merkezini tehdit eden yangın, Kumbahçe Mahallesi’nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Evleri ve otelleri tehdit ediyor

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler söndürme çalışmalarına başlarken, alevlere helikopter ile de müdahale ediliyor. İçmeler Mevkii’ne doğru yaklaşan yangın otel ve evleri tehdit edecek boyuta ulaştı.

Otel ve evler boşaltılıyor

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan yangın nedeniyle yetkililer ses sistemleri vasıtasıyla mahalledeki otel ve evlerin boşaltılması yönünde sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Sahilden tahliye başladı

Otellerde konaklayan yerli ve yabancı turistler panik halinde iskelelerde kendilerini bölgeden uzaklaştıracak tekneleri beklerken, sahil güvenlik ekipleri başta olmak üzere diğer özel tekne ve yatların destek verdiği tahliye çalışmalarında vatandaşlar deniz yolu ile bölgeden uzaklaştırılmaya başlandı.

Anonslar yapılıyor: Trafiğe çıkmayın

Yangın paniği nedeniyle polis yolların tıkanmaması için önlem alırken, belediye hoparlörlerinden vatandaşların gereksiz yere trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Bodrum'da trafik neredeyse kilitlenme noktasına geldi. İnsanlar oteller ve evlerinden yanlarına alabildikleri eşyalarıyla birlikte yaya olarak bölgeyi terketmeye çalışıyor.





Tersaneye doğru ilerliyor, işyerleri yanıcı madde dolu

Bölgeden edinilen son bilgilere göre, Bodrum merkezde yangın Tersane'ye doğru ilerliyor. Bölgedeki tüm iş yerleri yanıcı maddelerle dolu olması nedeniyle daha büyük felaketlerden endişe ediliyor.