BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
GÜNCEL

Azerbaycanlı spikerden Türkiye'ye destek: Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiye’m'

AZERBAYCAN'da yerel bir televizyon kanalında haber spikeri, 'Her zaman gururla yanındayım dediğin can Azerbaycan yanındadır Türkiye’m. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiye’m' diyerek destekte bulundu.

Türkiye birkaç ilde süren orman yangınları ile mücadele ederken, Azerbaycanlı haber spikeri Lale Azertaş’tan Türkiye’ye anlamlı destek geldi. Azerbaycan’da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Lale Azertaş, canlı yayında Azerbaycan’dan Türkiye’ye gönderilen destekle ilgili haberi sunarken, “Bizim canımız yanıyor, Türkiye bizim evimizdir. Biliyorum şimdi herkesin ruhu orada, öyle düşünüyorum ki ruhumuz yanıyor. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir ve yine diyorum Türkiye bizim anayurdumuzdur. Evet, Türkiye biziz, benim, sizsiniz” ifadelerini kullandı.

“Suçlular cezasını ya bu dünyada ya da öteki dünyada çekecek”
Yangınların bilerek çıkarılmış olabileceğine dikkat çeken Azertaş, “Orman yangınları tabiat olayı sayılsa da bazı durumlarda bu yangınlar kendiliğinden çıkmıyor. Dünyada bu tip orman yangınlarını incelediğinizde insan faktörünün de olduğunu görüyorsunuz. Bu faktör de 2’ye bölünüyor, ya bilmeden ya da bilerek yapılıyor. Bu durumda 2’nci seçim daha baskın görünüyor. Benim için ise en önemlisi Türkiye adaletidir. Türkiye’nin kanunları ve Türkiye’nin kararıdır. Suçlular cezasını ya bu dünyada ya da öteki dünyada çekecek. Canımızın ağrısı belki o zaman kısmen azalır” diye konuştu.

“Her zaman gururla yanındayım dediğin can Azerbaycan yanındadır Türkiye’m”
Türkiye’nin Azerbaycan’ın kardeşi ve dostu olduğunu belirten Azertaş, “Dostunu yarı yolda bırakmayan yol arkadaşıdır Türkiye. Yolumuz da taşımız da aynıdır, en önemlisi kardeştir Türkiye. Her zaman gururla yanındayım dediğin can Azerbaycan yanındadır Türkiye’m. Canımız yanıyor. Sadece gönderdiğimiz yardımları demiyoruz. Burada herkesin kalbi sizinle atıyor. Canın hiçbir zaman yanmasın Türkiye’m. Sana yangın terörü ile başkaldıranlar da yine senin karşında diz çökecek. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiye’m” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mete Gazoz, tarihi başarıyı İzmir Marşı ile kutladı
Mete Gazoz, tarihi başarıyı İzmir Marşı ile kutladı
Konya'daki katliam görüntüleri ortaya çıktı
Konya'daki katliam görüntüleri ortaya çıktı
Bodrum yine yanıyor! Evler ve oteller boşaltılıyor üst üste anonslar yapılıyor
Bodrum yine yanıyor! Evler ve oteller boşaltılıyor üst üste anonslar yapılıyor
Yanan ormandan böyle kaçıştılar!
Yanan ormandan böyle kaçıştılar!
Artvin'de korkunç olay! Yaşlı kadın uçurumdan yuvarlandı damadı o anlar an be an kaydetti
Artvin'de korkunç olay! Yaşlı kadın uçurumdan yuvarlandı damadı o anlar an be an kaydetti
Yavru Vatan'a da sıçradı! Girne'de büyük yangın! Helikopter ihtiyacı var
Yavru Vatan'a da sıçradı! Girne'de büyük yangın! Helikopter ihtiyacı var
Milli okçu Mete Gazoz'un altın madalyaya ulaştığı an
Milli okçu Mete Gazoz'un altın madalyaya ulaştığı an
İzmir'e meteor mu düştü! Heyecanlandıran görüntüler
İzmir'e meteor mu düştü! Heyecanlandıran görüntüler
Onu gören duygulandı! Orman yangınına müdahale ederken yaralandı yarasını sarıp devam etti
Onu gören duygulandı! Orman yangınına müdahale ederken yaralandı yarasını sarıp devam etti
CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisine bağırdı: TBMM albümünü alıp bak
CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisine bağırdı: TBMM albümünü alıp bak