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Konya'daki katliam görüntüleri ortaya çıktı

KONYA'da 7 kişinin öldürüldüğü katliama ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Habertürk'ün edindiği görüntülerde vahşetin boyutu gözler önüne serildi

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının daha önce komşular arasında yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in erkek kardeşi olduğu, eniştesi Lütfi Keleş'in halen kavgadan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Vahşet anı cinayet işlendiği evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbe an yansıdı.

Görüntülerde katil zanlısının poşetten silahı çıkardıktan sonra üzerine gelen aile üyelerine ateş ettiği görüldü. Kimliği tespit edilen zanlının yakalanması için polisin geniş çaplı araştırmaları sürerken, zanlının 2018 yılında başına silah dayayıp, eşine fotoğraf gönderdiği aynı zamanda da psikolojik tedavi gördüğü, uzun süredir işsiz olduğu belirtildi.

Katliamın görüntüleri

Katil zanlısının olay günü araç kiraladığı, daha sonra olay yerine geldiği, bahçeye girdikten sonra tüm aile bireyleri ile konuştuğu, bu sırada yanındaki poşetten tabancasını çıkartmasını üzerine aile üyelerinin üzerine gelmesiyle, tabancasını peş peşe ateşlediği, daha sonra da aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı evin bahçesindeki güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

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