'Marmaris yok oluyor' deyip Gökçe gözyaşlarına boğuldu: Korkunç

Uzun zamandır Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, çıkan yangınların arkasından sosyal medyadan gözyaşları içinde yardım istedi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan orman yangınlarından dolayı birçok yerleşim yeri zarar gördü. Uzun süredir Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe de başlayan yangınlardan dolayı sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak yardım çağrısında bulundu.



Video çekerek yaşadığı durumu anlatan şarkıcı, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Zor durumda olduklarından ve çok korktuklarından bahseden Gökçe, "Herkese çok teşekkür ederim merak ediyorsunuz soruyorsunuz… Morallerimiz çok bozuk elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yangın bazı yerlerde iki katına, üç, dört katına çıkmış durumda." ifadelerini kullandı.



"Korkunç bir şekilde yanıyor"

"Komşu ülkelerde de yangınlar başladı. Onlar da yardım edemeyecek! Ne yapacağımızı şaşırdık" diyen Gökçe "Mahallenin etrafındaki orman alanları korkunç bir şekilde yanıyor. Köyler zaten yandı. Bizler çantalarımızı hazırladık bekliyoruz. İnanılmaz bir sıcak var ve elimizden hiçbir şey gelmiyor, yapacağımız hiçbir şey yok üzülmekten başka. Çaresiz kaldık. Bütün Marmaris şu anda yok oluyor, bitiyor ve biz çaresiziz." ifadelerini kullandı.



"Müdahalelere rağmen sönmüyor"

Yaşananlarla ilgili Gökçe "Evlerimize ne zaman gelecek? diye bekliyoruz. Gece gelecek mi diye uyumuyoruz. Çantalarımız hazır hayvanlarımızı alıp kaçmaktan başka hiçbir şey gelmeyecek elimizden. Ne zaman sönecek bilmiyorum, hiç sönecek gibi görünmüyor. Müdahalelere rağmen sönmüyor. Lütfen işi olmayanlar trafiğe çıkmasın. Arabalarınızla dışarı çıkmayın." dedi.



"Sesimiz olun burası yok oluyor"

"Marmaris diye bir yer kalmayacak" diyen Gökçe "Yangın daha da büyüyor, Allah aşkına bırakın fidan seferberliğini yardım edin bize. Yangının sönmesine ihtiyaç var fidana değil! Sesimiz olun burası yok oluyor anlamıyor musunuz? Fidan paylaşmak yerine seferberlik paylaşın yalvarırım bitti buralar diyorum" diye konuştu.