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Yusuf Güney, yangın bölgesi Manavgat'a gitti: Küçük yangınlara böyle müdahale etti

Mağdur vatandaşlara destek olmak için Antalya Manavgat'a giden şarkıcı Yusuf Güney, aracıyla seyir halindeyken gördüğü küçük yangınlara müdahale etti.

Geçtiğimiz günlerde taksi şoförü ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, Manavgat'taki yangın bölgesine gitti. Köyleri gezerek yangından zarar gören vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan Güney, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Aracıyla seyir halindeyken kontrol altına alınan bir bölgenin yeniden alev aldığını gören şarkıcı, hemen araçtaki yangın tüpüne sarıldı.

Yangına müdahalede bulunan Güney, o anlarını ise sosyal medya üzerinden paylaştı. Güney'in, "En korktuğum şey. Söndü diye bırakılan bazı yerler tekrardan yanmaya başlıyor. Ağaç kökleri yeniden yanıyor" sözleri ise dikkat çekti.

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