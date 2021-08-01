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Tarkan 100. günde paylaştı: Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız yahu?

Rize İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'ne yapılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin direnişine Tarkan'dan 100. gün desteği geldi.

Rize İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'ne yapılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin direnişi 100. günde de devam ediyor. Tarkan'dan direnişle ilgili bir destek daha geldi. Paylaşımında Tarkan "Ülkemin bir yanında yanan ormanlar, bir yanında ormanını savunma mücadelesinde olanlar. İkizdere taş ocağı direnişinin 100’üncü günü dolmuşken yapılan bu doğa katliamıyla ilgili yetkililerden hala bir geri adım yok maalesef. Huuuu vatandaşının feryadına kulak vermeyen yetkililer, hiç mi gelmiyor sesimiz size? Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız yahu?" ifadelerini kullandı. 

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