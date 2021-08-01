Bursa'da damada görülmemiş eziyet! Yapılanlar hayrete düşürdü: Pişman değilim

BURSA'da dünya evine giren gence arkadaşları tarafından boyunduruk takılıp araç çektirildi.

İnegöllü genç Selim Baştürk, sevgilisi Nimet Genç ile düzenlenen törenle dünya evine girdi. Damadın arkadaşları, düğünün ardından damada farklı yöntemle araç çektirdiler. Damadın Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki evinin önünde eğlence düzenlendi. Gelenek ve görenekler damadın üzerinde uygulandı. Şınav çektirilen ve yerde süründürülen damada bir de öküz boyunduruğu takıldı.



Gelin aracına bağlanan boyunduruğu başına geçiren damat ve sağdıç, aracı metrelerce çektiler. Kırbaç vurulan damat, 2 ton ağırlığındaki aracı zorlukla çekti. Damadın yaptığı menemeni beğenmeyen arkadaşları tekrar menemen yaptırdılar. 3 katlı apartmanın terasına çıkarılan damat, eşine "Seni seviyorum" diyerek sesini duyurmaya çalıştı.







"Evlendiğime pişman değilim"

Adetlerin ardından damat Selim Baştürk, "Düğünün ardından arkadaşlar eğlence düzenlendiler. Bana da adetlerimizde olan şeyleri yaptılar. Süründürdüler, ördek yürüyüşü yaptım. Aracı çektim. Evlendiğime pişman değilim" dedi.