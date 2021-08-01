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Kampta sebzeli spagetti nasıl yapılır yaz akşamlarının vazgeçilmezi!

Yaz akşamlarında şöyle damağınıza layık bir sebzeli spagetti yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Çok severek yapıp, sık tüketeceğiniz enfes bir tarifimiz var! Karşınızda, hem farklı hem de lezzet dolu sulu ve sebzeli spagetti tarifi. Mutfağa buyurun ve hazırlıklara başlayın. Şimdiden ellerinize sağlık.

Malzemeler;

300 gram kıyma, 5-6 adet yeşil biber, 1 kaşık salça, 2 adet iri boy domates, Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, Bir tatlı kaşığı karabiber, Bir paket spagetti, Bir tatlı kaşığı tuz, Yeterince kaynar su.

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