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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de Rusya'yı yendi! Tuğba Şenoğlu'ndan maçın seyrini değiştiren servis

TOKYO 2020'de Türkiye-Rusya maçında milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu, kullandığı servisle maçın seyrini değiştirdi.

TOKYO 2020'de Türkiye-Rusya maçında milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kullandığı set damga vurdu. Oyuna sonradan giren Tuğba Şenoğlu, setler 1-1'ken sahneye çıktı.

Skorda 24-23 Türkiye'nin üstünlüğü bulunduğu sırada Rusya, Tuğba'nın harika servisini çıkaramadı ve üçüncü seti 25-23 kaybetti. İşte Tuğba'nın elleriyle maçın kaderini değiştirdiği an... 

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