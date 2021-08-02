Filenin Sultanları Tokyo 2020'de Rusya'yı yendi! Tuğba Şenoğlu'ndan maçın seyrini değiştiren servis
TOKYO 2020'de Türkiye-Rusya maçında milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu, kullandığı servisle maçın seyrini değiştirdi.
TOKYO 2020'de Türkiye-Rusya maçında milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kullandığı set damga vurdu. Oyuna sonradan giren Tuğba Şenoğlu, setler 1-1'ken sahneye çıktı.
Skorda 24-23 Türkiye'nin üstünlüğü bulunduğu sırada Rusya, Tuğba'nın harika servisini çıkaramadı ve üçüncü seti 25-23 kaybetti. İşte Tuğba'nın elleriyle maçın kaderini değiştirdiği an...