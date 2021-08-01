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Muğla Milas Belediye Başkanı korkutan haberi verdi: Çökertme yanıyor

MUĞLA Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen Çökertme yanıyor. Saat oldu ne helikopter var ne uçak… Yol kapanıyor, derhal Çökertme'yi terk edin" bilgisini paylaştı.

MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme mevkiindeki yangın yayılmaya devam ediyor. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme'den bir video çekerek son durumu aktardı.

Tokat, "Şu anda yangın Çökertme'nin hemen yanındaki sırtlarda yoğun bir şekilde devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle de Çökertme'ye doğru geliyor. Burada acil müdahale ihtiyacı var. Biraz önce kaymakamla ve diğer yetkililerle görüştük. Burada arazöz desteğiyle birlikte helikopterlerin hatta uçakların yeniden devreye girmesi gerektiğini söyledik. Helikopter geldi ama uçakları bekliyoruz. Uçak desteğiyle biraz daha rahatlayabilir" diye konuştu.

Yangının sırtlardan aşağıya inmesi durumunda Çökertme sahilinin zarar göreceğini bildiren Tokat, yerleşim yerindeki insanların ve hayvanların tahliye edildiğini söyledi. Tokat, acil müdahale gerektiğini çünkü hava kararınca müdahale şansı kalmayacağını söyleyerek, "Çökertme'yi kendi kaderiyle baş başa bırakmayalım" çağrısı yaptı.

Korkutan haberi verdi

Başkan Tokat, saat 19.10'da yaptığı açıklamayla korkutan haberi verdi. Tokat, "Ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen Çökertme yanıyor. Saat oldu ne helikopter var ne uçak… Yol kapanıyor, derhal Çökertme'yi terk edin" dedi.

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